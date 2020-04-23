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  4. 23 Nisan 2020 12:16

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 388,8 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın 11.40 itibariyla 386 liranın üzerinde işlem görüyor.

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
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Yükseliş serisine devam eden altının gram fiyatı dün günü 384 lira ile kapattı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, 388,8 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın saat 11.40 itibarıyla 386,8 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 liradan, cumhuriyet altını ise 2.585 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.724 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.

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