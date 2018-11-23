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  4. 23 Kasım 2018 08:52

Haftanın son işlem gününde dolarda son durum

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,30 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor.

Haftanın son işlem gününde dolarda son durum
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Dolar / TL, küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile geçen hafta 5.50'li seviyeleri görmesinin ardından bu hafta ise 5.30-5.40 bandında sert dalgalanma gösterirken, dün son üç ayın yeni en düşük seviyesi olan 5.30'un altını test etti.

ŞÜKRAN GÜNÜ ETKİSİ

Dolar kuru, ABD'deki Şükran Günü tatili ile birlikte işlem hacimlerinin azaldığı günü 5.30'da kapatırken haftanın son gününe de 5,30 civarında başladı.

Çarşamba günü sert bir yükselişe 5.44'li seviyeleri test eden dolar/TL dün ise gün boyu aşağı yönlü bir seyirle yeniden 5.30'lara doğru geriledi ve ardından 5.2760'a dek inerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Euro/TL'de 6.05 altına indi.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM GÜNEY AFRİKA'DA FAİZ ARTIRIMI

Dünün en önemli finansal gündemi Güney Afrika'daki 25 bp faiz artırımı olurken, piyasalarda iç siyasi gündem yakından izleniyor. Yerel seçim öncesi ittifak arayışları takip ediliyor.

Piyasalarda Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelindeki gelişmelerin yanı sıra İran yaptırımı ve Brexit süreci küresel anlamda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

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