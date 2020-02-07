Haftanın son işlem gününde dolarda son durum

Hafta başından bu yana dar bir aralıkta seyreden Dolar/TL, ABD’de istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününü de 5,98 seviyesinde yatay bir seyirde başladı.

Euro/TL ise 6.58 seviyesinde güne başladı.

Altının gram fiyatı 301,4 TL' den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 491,46 liradan, cumhuriyet altını ise 2.023 liradan alıcı buluyor.

Çin'deki corona virüse ilişkin haber akışının yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmelerinde gündemin odağında olacak.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek konumuna geldiğini ifade eden uzmanlar, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olmaya devam ettiğini dile getirdi.