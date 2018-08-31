Haftanın son işlem gününde döviz yine kritik sınırda

Dolar/TL bankalararası piyasada 6,52 civarında seyrediyor. Kur dün yurtiçi piyasaların kapalı olduğu uluslararası işlemlerde 6,89'a kadar yükselmişti.

Euro/TL de 7,60'ın üzerinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasada dolar, ABD ile Çin arasında ticaret geriliminin tekrar artmasıyla birlikte risk iştahının azalması sonucu değer kazanırken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki kayıplar da doları destekledi.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dört gün süren düşüşün ardından dün yüzde 0.15 yükseldikten sonra bugün hafif yukarıda 94.748'de bulunuyor.

Dolar/TL'deki hareketi Bloomberg'e değerlendiren Rabobank stratejisti Piotr Matys, “Piyasa hala Merkez Bankası'nın arkalardan sıkılaştırma yapmasından çok faiz artırmasını bekliyor” açıklamasında bulundu.

Fidelity'de çalışan portföy yöneticisi Eric Wong Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, “Türkiye'de gördüklerimizden sonra hangi ülke sıradaki olacak diye piyasa kendine sormaya başladı” diyor.

Bankada TL veya döviz hesabı olanlar dikkat !