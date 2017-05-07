Haylaz tavuk vurgununa aman dikkat !

Kurdukları internet sitelerinde sattıkları 'haylaz tavukların', sanal yumurtalarını satın alarak güven kazanan dolandırıcılar, vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışıyor.

Sanal ortamda dolandırıcılığa bir yenisi daha eklendi. İnternette 'haylaz tavuk vurgunu' Vatan gazetesinden Gazetevatan'dan Esra Can Sinav'ın haberine göre internet ortamında yapılan dolandırıcılık yöntemi şöyle: Mağdurlar para kazandırma vaadiyle siteye üye yapılıyor. Üye olanlara tavuk, tarla ya da maden satılarak ‘Elde ettiğiniz ürünü satın alacağız’ deniyor. Mağdurlar buna inanıp satın aldıkları sanal tavuklar ile yumurta, çiftliklerde ise meyve-sebze yetiştirmeye başlıyorlar. Madenlerde ise sanal altın çıkartıyorlar. Dolandırıcılar kurdukları sistemin ikinci ayağında ortaya çıkan bu sanal ürünleri cüzi fiyata satın alıyor. Daha sonra kurbanlarına ‘Daha fazla para kazanman için bizden daha fazla tavuk, daha fazla çiftlik, daha fazla maden alman’ gerekiyor diyerek dolandırıcılıklarının ikinci evresine geçiyorlar. Eline ilk etapta bir kaç lira geçen mağdur daha fazla para kazanma vaadiyle daha fazla para yatırınca tuzağa düşmüş oluyor. Bir daha para gelmediği gibi site de hemen kapatılıyor.

ŞİKAYET YAĞDI

Türkiye’de bu şekilde dolandırılan binlerce mağdur var. Kimisi bu dolandırıcılara 40 TL kimisi ise 5 bin TL kaptırdı. Mağdurlar şikayetlerini bimer’e taşıdıkları gibi Change.org’da da imza kampanyası başlattılar. Mağdurlar tarafından şikayet edelin siteler arasında yumurtlakazan.com, parabahcesi.com, maden.im, haylaztavuklar.com, kazandırantavuk.com ve hurdaevim.com bulunuyor. Bu oyunların ticari sicil kaydı, sitenin güvenilirliğini kanıtlayan ve verilerin şifrelenmesini sağlayan SSL Sertifikası, mail adresi, telefon gibi herhangi bir kayıtları yok. Oyunda tüm iletişim Facebook sağlandığı için üyelerin sorunlar karşısında iletişime geçebileceği bir kurumda bulunmuyor.

DOLANTIRILANLAR ANLATTI

Change.org’da kampanya başlatan mağdurlar ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

- Volkan Sönmez: “Bin 740 TL siteden gelir elde etmek için para yatırdım ve kar elde etmemin garanti olduğu ve kar vaadi ile kandırıldım”.

- Aykut Aktaş: “450 liramı aldı. İnsanların alın teriyle ek kazanç sağlamak için zorla biriktirip yatırdığı paraları alıp kaçtılar”.

- Başka mağdur: “Ek kazanç için emek vererek yatırdığımız paraları yatırdı kaçtı. Adının doğru olduğundan emin değiliz. Binlerce kişiyi dolandırdı”.

KABAK GİBİ ORTADA KALDILAR

Facebook’ta 2 bin 713 üyesi bulunan Para Bahçesi oyununda da aynı yöntem izlendi. Oyunda il adımda kullanıcılara altın ve 2 kabak verilerek üyelikleri başlatılıyor. Kristal biriktirme sistemi olan oyunda 2 kabak başına 0,36 kristal kazanılıyor. Kazanılan kristaller ilk ay biriktirerek akçeye çevriliyor. 2 bin kristalin 1 liraya denk geldiği oyunda para yatırma işlemi burada başlıyor. Kazancı yüksek olan sebzeleri yetiştirmek için gerekli olan akçeyi kullanıcı kredi kartıyla satın alabiliyor. 40 TL’ye 30 akçe satın alabilen kullanıcı daha fazla ürün yetiştirmeye başlıyor.