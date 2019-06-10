Hazine 7.4 milyar lira borçlandı

Nominal teklifin 4 milyar 342.3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 924.3 milyon lira, net satış 2 milyar 349.7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 280 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı.

Gerçekleştirilen ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2.05 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 4.10, reel bileşik faiz yüzde 4.15 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 1 milyar 155.3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 835.3 milyon lira, net satış 835.2 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 206 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 960 milyon liralık satış yapıldı.





