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  4. 22 Mayıs 2017 21:17

İkince kez rekor kırdı ! Durduralamıyor

Son günlerde yükselişte olan Borsa İstanbul Mayıs içinde ikinci kez kapanış rekorunu kırdı.

İkince kez rekor kırdı ! Durduralamıyor
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Son bir aydır sürekli yükseliş trendinde olan Borsa İstanbul (BİST) Mayıs ayı içinde ikinci kez kapanış rekorunu kırdı. BİST endeksi günü 16.96.400 ile tamamladı

BİST, Nisan ayında yükseliş trendine girmiş ve tarihi rekorlarını kırmaya başlamıştı. 10 Mayısta endeks 96.194,20 ile tarihi kapanış rekorunu kıran BİST endeksi, 17 Mayıs günü içinde de endeks 96.532 ile işlem halinde en yüksek seviyeye çıkarak gün içi rekorunu kırmıştı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren 96 binin üzerinde seyreden BİST endeksi, günü 96.400 ile tamamlayarak yeni tarihi rekoru kırdı.

DHA

endeks , bist , rekor , mayıs ayı