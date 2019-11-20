İller Bankası CHP'li belediyeden para istedi

Kırşehir Heber Türk'ün haberine göre bu durumu araştırdığını ve Türkiye’de tek olduğunu belirten CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, "Normalde bize her ay yapılması gereken ödenek 300 Bin TL civarında. Bunun yüzde 40’ı olan 120 bin TL gelen ödenekten İller Bankası borcuna karşılık olarak kesiliyor.Kalan 180 Bin TL ise SGK ve Maliye borçlarına karşılık olarak kesiliyor. Bu borçlar daha önce Belediyeye bildirilmeden 2018 yılında yapılandırılarak belediyeden kesilmeye başlanmış.Yani bu paranın tamamı borçlarımıza karşılık olarak kesiliyor ancak yetmediği için herhalde bizden daha önce 32 bin TL istediler gönderdik, 5 bin TL istediler gönderdik. Ancak bu sonuncusu ağır oldu.Bizden bu ay 42 bin 700 TL para istediler. Yani bırakın bize para vermeyi artık deniyor ki; artık bize para göndereceksiniz" dedi.

"BELEDİYE ÖDENMEYECEĞİNİ BİLE BİLE BORÇLANDIRILMIŞ"

5 bin 200 nüfusa sahip Hacıbektaş Belediyesi’nin 65 Milyon TL borcu olduğunu ve bunun kişi başına düşen 13 Bin TL’lik borç miktarı ile Türkiye’nin en fazla borca sahip belediyesi olduğunu belirten Altıok, "280 bin TL aylık personel giderimiz var. Biz bu şekilde 7 aydır maaş ödüyoruz ve piyasaya olan 1 milyon liralık borcumuzu da ödedik. Bunu kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Ancak kış aylarında gelirimiz düştüğü için maaşlarımızı da ödeyemez duruma geldik. SGK’ya olan borcumuz 20 yıl boyunca ödenmediği için 32 Milyon TL olmuş. Maliyeye 5 Milyon TL borcumuz var. Belediyenin böyle bir mali yapıya sahip olmasına ve borç ödeyemeyeciğini bildikleri halde İller Bankası 60 milyonluk projeye onay vermiş ve belediye borçlandırılmış. Bu durum Hacıbektaş Belediyesinin elini kolunu bağlamak için yapılan bir operasyon da olabilir çünkü 10 yıllık gelirimize ipotek konulmuş.Biz böyle bir durumda maaş mı ödeyeceğiz, kendi ihtiyaçlarımızı mı gidereceğiz, yatırım mı yapacağız yoksa İller Bankasına para mı göndereceğiz?” açıklamasında bulundu.