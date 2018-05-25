IMF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması !

IMF Başkanı Christina Lagarde Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Lagarde 'Türkiye hakkında endişeli misiniz?' sorusuna, "Gerekli önlemleri almayan bazı gelişmekte olan ekonomilerde düzen bozulacak" diye konuştu. Lagarde Merkez Bankası'na müdahale eleştirileriyle ilgili olarak, "Herkes iyi olduğu işi yapmalı" diye konuştu.



İşte IMF Başkanı Christina Lagarde’ın Türkiye hakkında Bloomberg’e söylediği o sözler…

Türkiye Arjantin'den farklı bir aşamada piyasada baskı var lira son birkaç ayda çok değer kaybetti. Politik liderler ile Merkaz Bankası arasında uyumsuzluk var.

Politik liderler derken Erdoğan'ı mı kastediyorsunuz?

Para politikası anlamında bütün siyasi liderler Merkez Bankası'nı yapmak zorunda olduklarını işlerini yapmaları anlamında bırakmak zorunda olmalıdırlar. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sağlanmalıdır.

Yapılan bazı yorumlar uluslararası kamuoyunu ve yatırımcıları alarm haline geçirdi. Merkez Bankası hakkında yapılan bazı yorumlar bankanın talimat altında olduğu, yönlendirildiği veya etkilendiği hususunda uluslararası kamuoyunu uyardı. Bu durum belirsizlik ve güvensizlik yaratıyor.

Erdoğan'a mesajınız lütfen Merkez Bankası'ndan uzak durun mu olur?

Bence herkes işini en iyi olduğu alanda yapmalı. Merkez Bankası başkanları genelde işlerinde iyidir. Para politikasının uzmanlar tarafından halledilmesi gerekir. Ellerinde iyi araçlar var. Güçlü mentaliteye sahipler. İşi onlara bırakmak çok daha iyi olur.

IMF olarak Türkiye hakkında endişeli misiniz?

Dolar güçleniyor. ABD'de para politikası sıkılaşıyor. Gelişmekte olan ülkelerden para geri gidiyor. Gördüğümüz bu. Bu gerekli önlemleri almayan bazı gelişmekte olan ekonomilerde düzen bozacak. Bu bekleniyordu.