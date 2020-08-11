''IMF bizden borç istedi diyen Erdoğan yalan söylüyor''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklama yaparken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı eleştirerek, “IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan ‘bu borcu verelim mi?’ dedi. ‘Verelim’ dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor” dedi.

Ancak Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Erdoğan'a yanıtlar peş peşe geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan sosyal medya hesabı üzerinden “Sayın Cumhurbaşkanı’nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF’ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var” yanıtını verdi.

Babacan'ın yanıtının ardından bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'dan geldi. Merkez Bankası eski başkanı olan İYİ Partili Durmuş Yılmaz açıklamasında "Şu IMF’ye 5 milyar dolar borç verme konusu. En ağır kelimeyi kullanmak için çok zorladım, bulabildiğim kelime YALAN. Konu çok teknik. Kısacası IMF bizden borç istemedi. İhtiyati bir fona TAAHHÜTTE bulunuldu.Taahhüt gerçekleşmedi. İspatı: MB bilançosunda böyle bir bir borç kaydı yok.” dedi.

Yılmaz ayrıca 31 Aralık 2019 tarihli TCMB bilançosunu da paylaştı:





PEKİ GERÇEKTE NE OLDU?

IMF, 2012 yılı başlarında, yönetim kurulu kararıyla 500 milyar dolarlık bir ek kaynak sağlama kararı aldı.

Bunun için de üye ülkelerden katkı sağlamalarını istedi. IMF daha sonra 264 milyar doların yeterli olacağını belirterek, 40 ülkeden bu kaynağı temin etme yoluna gitti.

Öte yandan üye tüm ülkeler, IMF rezervlerinde alarm veren düzeyde bir azalma olursa borç verme taahhüdünde bulunuyor. Türkiye de IMF’ye üye ülkeler arasında. Dolayısıyla diğer üye ülkeler gibi Türkiye de 5 milyar dolarla taahhüdü veren ülkeler arasındaydı. Ancak IMF rezervleri belirlenen kritik seviyeye inmediği için Türkiye’den de herhangi bir para talep edilmedi.