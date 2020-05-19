IMF'ten kötü haber: ''Toparlanma çok uzun sürecek''

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya genelindeki verilerin beklenenden daha kötü olduğunu söyledi. “Açıkça görülüyor ki bu, krizden tamamen çıkmanın daha uzun süreceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Georgieva, toparlanma için spesifik bir tarih vermedi.

Reuters’a konuşan Kristalina Georgieva, Fon'un 2020'de GSYİH'deki %3'lük daralma öngörüsünü aşağıya doğru revize edeceğini ve başlangıçta %5,8'lik bir toparlanma yerine gelecek yıl sadece kısmi bir toparlanma beklendiğini söyledi.

VERİLER DAHA KÖTÜSÜNÜ İŞARET EDİYOR

Georgieva, “Nisan ayında, küresel borç verenlerin görüşü, virüsün yayılmasını durdurmak için iş yerlerinin kapanmasının ve karantinanın dünyayı 1930’lardaki Büyük Buhran’dan sonraki en büyük durgunluğa sokacağı yönündeydi. Ancak o günden beri gelen veriler, daha kötü haberlere işaret ediyor” dedi.

“AÇIK İLETİŞİM VE TİCARET AKIŞI SÜRMELİ”

Dünya’nın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki gerginlikle ilgili sorulan soruya ise Georgieva, üye ülkeleri on yıllardır küresel büyümeyi destekleyen, ‘açık iletişim ve ticaret akışını sürdürmeye’ çağırdığını söyledi.

Georgieva, “Ticaret akışlarını açık tutmamız gerek; özellikle tıbbi kaynaklar, gıda ve uzun vadede krizle birlikte şu anda olanlar için bir yol bulmak amacıyla” ifadelerini kullandı.

“KORUMACILIĞA DÖNÜŞ TEHLİKESİ VAR”

Kriz nedeniyle korumacılığa geri çekilme konusunda uyaran Georgieva, “Her yerde insanlar için çalışanlara geri dönmemeliyiz: mal ve hizmet maliyetlerinin düşmesine, gelirlerin artmasına ve ülkelerdeki yoksulluğun geri çekilmesini sağlayacak bir iş bölümü, iş birliği ve ticaret.” İfadelerini kullandı.

Bir IMF sözcüsü, çok düşük faiz oranları taşıyan acil durum finansmanında 21 milyar dolarlık bir paranın şu ana kadar dağıtıldığını söyledi.

Georgieva, üye ülkelerin borç verme taahhütlerini yükselterek, yoksul ülkelere IMF’ye olan borçlarını yıl sonuna kadar ödemelerine yardımcı olabilmek için hibe verebileceklerini söyledi.