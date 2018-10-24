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  4. 24 Ekim 2018 10:37

ING Bank, takipteki alacaklarını sattı

ING Bank 533 milyon TL tutarındaki bireysel ve ticari takipteki alacaklarını 10.1 milyon TL'ye sattı.

ING Bank, takipteki alacaklarını sattı
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Bankadan KAP'a yapılan açıklamada satışın Arsan Varlık Yönetim, Armada Varlık Yönetim ve İstanbul Varlık Yönetim'e yapıldığı ifade edildi.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ING Bank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verilen yetki çerçevesinde, Bankamızın takipteki alacaklarının satışına ilişkin 17.10.2018 tarihinde düzenlenen ihale sonuçlanmış olup, toplam 533.026.621-TL kayıtlı bedelle izlenen yasal takipteki bireysel ve ticari nitelikli kredi alacaklarımız toplam 10.100.000-TL bedel karşılığında Arsan Varlık Yönetim A.Ş., Armada Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. olmak üzere 3 firmaya satılmıştır."

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