ING Bank, takipteki alacaklarını sattı

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada satışın Arsan Varlık Yönetim, Armada Varlık Yönetim ve İstanbul Varlık Yönetim'e yapıldığı ifade edildi.



Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ING Bank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verilen yetki çerçevesinde, Bankamızın takipteki alacaklarının satışına ilişkin 17.10.2018 tarihinde düzenlenen ihale sonuçlanmış olup, toplam 533.026.621-TL kayıtlı bedelle izlenen yasal takipteki bireysel ve ticari nitelikli kredi alacaklarımız toplam 10.100.000-TL bedel karşılığında Arsan Varlık Yönetim A.Ş., Armada Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. olmak üzere 3 firmaya satılmıştır."