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  4. 17 Ocak 2020 15:00

ING Türkiye konut kredisi faizini düşürdü

ING Türkiye, konut kredisi faizinde indirime gitti. Banka, 120 aya kadar olan tüm vadelerde faizi yüzde 0.94’e indirdi.

ING Türkiye konut kredisi faizini düşürdü
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ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, faiz indirimi sayesinde ING Türkiye müşterileri çok avantajlı koşullarla konut sahibi olma fırsatına sahip olacak. ING Türkiye’nin kampanya kapsamında sunduğu yüzde 0.94 faiz oranı eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, konut kredisinde çok avantajlı faiz oranları sunarak konut piyasasındaki canlanmaya ve böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, “ING Türkiye olarak hedefimiz müşterilerimizin bir adım önde olmalarını sağlayacak şekilde mükemmel müşteri deneyimi sunmak. Bu anlayışla konut ihtiyaçlarında müşterilerimizin yanında olabildiğimiz için çok mutluyuz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AA

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