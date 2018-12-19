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  4. 19 Aralık 2018 10:19

İnternet reklamları da vergi kapsamına alındı

İnternet üzerinde verilen reklam hizmetlerinin vergi kapsamına alan ve yapılan ödemelerden %15 kesinti yapacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İnternet reklamları da vergi kapsamına alındı
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İnternet üzerinde verilen reklam hizmetlerinin vergi kapsamına alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla, internet ortamında verilen reklam hizmeti ve bunlara aracılık edenlere yapılan ödemelerden yüzde 15 kesinti yapılacak.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri Cumhurbaşkanı kararı ile vergi kapsamına alınarak bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılacak.

Karar ile ilgili kanunlardaki bazı maddelere "İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden % 15" bendi eklendi,.

Karar gereğince ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına ise bakılmayacak.

Uygulama, 1 Ocak 2019 tarihinden itibarıyla hayata geçirilecek.

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