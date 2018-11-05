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  4. 05 Kasım 2018 17:49

İran yaptırımı sonrası Dolar ve Euro ne kadar oldu ?

Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf olmasının ardından dolar ve euro ne kadar oldu ?

İran yaptırımı sonrası Dolar ve Euro ne kadar oldu ?
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Dolar fiyatları, Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf olacağı açıklamasıyla 3 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.37 TL seviyesinde bulunuyor. Eurofiyatları ise 6.12 TL seviyesinde hareket ediyor.

Geçtiğimiz haftayı 5.41 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.43 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf olacağı açıklamasından sonra 5.3707 TL'ye kadar gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte Asya piyasalarında saat 17.40 itibarıyla 5.3731 TL'de hareket ederken, gün içerisinde en yüksek 5.4774 TL'yi gördü. 6.1204 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1262 TL'de bulunuyor.

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Analistler, teknik açıdan dolarda 5.50 TL'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin sürebileceğini, 5.35 TL'nin destek ve 5.67 TL'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti. 

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.14 düşüşle 96.20 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1394 seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.33 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.48 seviyesinde hareket ediyor.

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ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında enflasyon yüzde 2.67, yıllık enflasyon ise 25.24 oranında gerçekleşti. Beklenti, ekim ayı enflasyonunun yüzde 2, yıllık enflasyonun ise yüzde 23.5 olması yönündeydi.

iran , yaptırım , euro , dolar
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