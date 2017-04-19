İslam Kalkınma Bankası'ndan ''Borsa İstanbul'' hamlesi

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, İslam Kalkınma Bankası'nın Borsa İstanbul'dan pay almak istediğini belirterek; bu konuda devam eden görüşmeleri yıl sonuna kadar bitirmeyi, sonrasında da halka arza odaklanmak istediklerini söyledi. Returs'in geçtiği haberde ise İslam Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesini almayı planladığı belirtildi. Aralarında Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Botaş, Türk Telekom gibi bir dizi kamu şirketinin Hazine'ye ait hisseleri geçen Şubat ayında Varlık Fonu'na devredilmişti.

Reuters'a yaptığı açıklamada Karadağ, "İslam KalkınmaBankası Borsa İstanbul'dan pay almak istiyor. Üzerindegörüşüyoruz. Görüşmeleri yıl sonuna kadar bitirmek ve sonrasındahalka arza bakmak istiyoruz" dedi.

İslam Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'un en az yüzde 10 hissesini satın almayı hedeflediğini söylereken, Borsa İstanbul Başkanı bu oranın yüksek olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan İslam Kalkınma Bankası İşbirliği ve Kaynak Mobilizasyonu Direktörü Abdulhakim Elwaer, Borsa İstanbul hisseleri için yürütülen müzakerelerin 2-3 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

PAYI DAHA DÜŞÜK KALACAK

BloombergHT'ye konuşan Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ ise planları doğrularken, bankanın payının daha düşük olacağını, yüzde 10'un yüksek bir oran olduğunu söyledi.

"İslami Kalkınma Bankası'nın borsaya ortak olmasını istiyoruz" diyen Karadağ ancak, "İslami Kalkınma Bankası'nın payı daha düşük olacak, yüzde 10 yüksek bir oran" şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye'nin İslami finansı büyütme planları kapsamında kilit bir pazar olduğunu söyleyen Elwaer, "Bu sadece anlaşmalardan biri, büyük resimde İslami Kalkınma Bankası'nın Türkiye'yle işbirliği var. Türkiye'nin küresel İslami finans merkezi haline gelmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Borsa İstanbul'un ödenmiş sermayesi 423 milyon lira seviyesinde bulunuyor.