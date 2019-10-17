  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 17 Ekim 2019 20:51

İşte ateşkes kararına dolar ve euronun ilk tepkisi

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditleri piyasalarda hareketliliğe neden olmuştu. ABD ile Türkiye arasında anlaşma sağlamasının ardından dolar kuru düşüşe geçti.

İşte ateşkes kararına dolar ve euronun ilk tepkisi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ABD ile Türkiye arasında krize yol açmıştı. Dolar/TL ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik yaptırım tehditleriyle yükselişe geçmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası açıklama yaptı. ABD ve Türkiye'nin ateşkes konusunda anlaştığını ve terör örgütü YPG'nin güvenli bölgeden çekileceğini açıkladı. Kararın ardından dolar kuru düşüşe geçti.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.83 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6.49 civarında hareket ediyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dolar , fiyat , tl , euro , çavuşoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM