İşte ateşkes kararına dolar ve euronun ilk tepkisi

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ABD ile Türkiye arasında krize yol açmıştı. Dolar/TL ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik yaptırım tehditleriyle yükselişe geçmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası açıklama yaptı. ABD ve Türkiye'nin ateşkes konusunda anlaştığını ve terör örgütü YPG'nin güvenli bölgeden çekileceğini açıkladı. Kararın ardından dolar kuru düşüşe geçti.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.83 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6.49 civarında hareket ediyor.