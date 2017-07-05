İşte en çok altına sahip olan ülke

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 436 ton altın rezerviyle dünyada en çok altınrezervine sahip olan 11. banka oldu. Türkiye’de ise kişi başına düşen altın miktarı 5,5 gram olarak hesaplandı.

Medya takip şirketi Ajans Press, dünya ülkelerinin altın piyasalarını inceledi. Ajans Press’in edindiği bilgilere göre İsviçre kişi başına altın miktarının en yüksek olduğu ülke oldu. İsviçre’de kişi başına 124 gram altın düşerken, İsviçreyi sırasıyla 49 gramla Lübnan 41,1 gramla Almanya, 40,4 gramla İtalya ve 37,1 gramla Portekiz izledi. Yemen 0,06 gramla kişi başına altının en düşük olduğu ülke oldu.

ABD LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI

Dünya Altın Birliği raporundan edinilen bilgilere göre, merkez bankalarında yer alan toplam 33 bin 425 ton altın rezervinin 10 bin 785 tonu Avrupa’da yer alıyor. Rezerv bakımından en zengin ülke 8 bin 113 tonla ABD olurken, bu ülkeyi 3 bin 777 tonla Almanya, 2 bin 451 tonla İtalya, 2 bin 435 tonla Fransa ve bin 84 tonla Çin takip etti.

Ajans Press’in 2017 yılı içerisinde yaptığı medya incelemesine göre “altın” konulu yılbaşından itibaren 9 bin 855 haberin yapıldığı tespit edildi. Ekonomi haberleri içerisinde dolar ve eurodan sonra en çok konuşulan üçüncü başlık olan altın, Türkiye’nin yastık altı ekonomisi olarak nitelendiriliyor.