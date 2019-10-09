  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 09 Ekim 2019 10:45

İşte Eylül ayında en çok kazandıran yatırım aracı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Eylül ayında aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

İşte Eylül ayında en çok kazandıran yatırım aracı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,04, külçe altın yüzde 1,98, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,06, dolar yüzde 1,00 ve euro yüzde 0,01 oranında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 2,16, külçe altın yüzde 1,11, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,20 ve dolar yüzde 0,14 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 0,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yatırımcı , yatırım , borsa , eylül ayı , en çok kazandıran
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM