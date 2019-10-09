İşte Eylül ayında en çok kazandıran yatırım aracı

Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,04, külçe altın yüzde 1,98, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,06, dolar yüzde 1,00 ve euro yüzde 0,01 oranında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 2,16, külçe altın yüzde 1,11, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,20 ve dolar yüzde 0,14 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 0,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.