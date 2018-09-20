İşte hükümetin dolar tahmini

Türkiye ekonomisinin yol haritasını oluşturacak olan Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı. Yeni program 3 yıllık olacak ve 2019-2021 yıllarını kapsayacak.

Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hükümetin 2019, 2020 ve 2021 yılları için dolar beklentisini de açıkladı.

Buna göre Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan milli gelir tablosuna göre hükümet doların 2019 yılında 5.60TL, 2020 yılında 6.00 TL, 2021 yılında ise 6.21 TL olması bekleniyor.