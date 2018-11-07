İşte piyasaların ABD'deki seçime tepkisi ! Dolar ne kadar ?

ABD'deki kritik ara seçimlerinde kesinleşmemiş sonuçlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

Seçim sonuçlarının ardından dolar/TL 5,37 civarında seyrediyor. Euro/TL ise 6,15'in üzerinde hareket ediyor.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi yüzde 0,24 düşüşle 96 sınırında işlem görüyor.

ABD basının tahminlerine göre Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu koruyacak.

Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi ödemeleri ve 2016'daki başkanlık seçimlerinde ekibinin Rusya ile bağlantıları olduğu iddiaları inceleme yetkisini elde etti.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde kontrolü sağlaması Trump ve Cumhuriyetçi partinin yasama gücünü de törpüleyecek. Trump'ın seçim vaatlerinden olan Meksika sınırına duvar örmesi için gereken ödeneği bulması büyük ihtimalle imkansız hale gelirken, ikinci bir vergi indirimini de hayata geçirmesi zorlaşacak.

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