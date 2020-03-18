İşte piyasaların koronavirüs paketi tepkisi: Dolar 6,50 sınırında!

Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,47 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 6,50 sınırına kadar çıkan dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirleri açıklamasının ardından düşüşe geçerek 6,3773'e kadar geriledi. Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 6,3971'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 6,4570'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1 artışla 7,1075'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,8040'tan satılıyor.

Euro/dolar paritesi, dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un altına gerilese de bugün tekrar yükselerek 1,1015 seviyesinde dengelendi.

ALTIN FİYATLARI

Dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın dün 313 liradan güne başlamış, gün içinde ise 300 liranın altına kadar gerilemişti.

Bugün gram altın 307 seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 307 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 313,1 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 500 lira, Cumhuriyet altını da 2.049 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 3'e yakın azalışla 1.468 dolar seviyesinde dengelendi.

19 MADDELİK EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren ve Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmasında "LGS ve YKS sınavlarını gelişmelere göre ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz" dedi. Erdoğan ayrıca şu an halihazırda 14 gün sürdürülen kişisel karantina sürecinin de 3 haftaya çıkarılabileceğini belirtti.

65 yaş ve üstüne maske ve kolonya dağıtılacağını da belirten Erdoğan, "mecburiyeti olmayanlar evinden çıkmamalı" uyarısını yaptı.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 maddelik bu paketi açıkladı.

İŞTE 19 MADDELİK ÖNLEM PAKETİ:

1. Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenecek.

2. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

3. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.

4. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecek.

5. Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.

6. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

7. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

8. Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek.

9. Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edilecek.

10. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşürülecek.

11. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlanacak.

12. Asgari ücret desteği devam ettirilecek.

13. Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecek.

14. Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak.

15. En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek.

16. Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemeleri de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılacak.

17. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırılacak.

18. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartılacak.

19. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.