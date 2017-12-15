İşte Türkiye'de Bitcoin gerçeği

LocalBitcoin verilerine göre son bir yılda gelişmekte olan ülkelerin Bitcoin işlemleri, gelişmiş ülkelerden çok daha fazla gerçekleşti.

Bitcoin işlemlerindeki artışın en fazla gerçekleştiği ilk beş ülke: Çin, Nijerya, Kolombiya, Venezuela, Peru.

Türkiye ise altıncı sırada yer alıyor. Talebin çok fazla arttığı Çin ve Rusya'da merkez bankaları Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engellemişti.

Venezuela'da hiperenflasyon yaşanırken, Brezilya ve Kolombiya'da hükümet kripto paraların riskleriyle ilgili uyarıyor. Blockchain Capital Araştırma Müdürü Spencer Bogart'a göre gelişen ekonomilerden gelen güçlü talebin nedeni yerel para birimlerindeki zayıflığın nedeni olabilir.

İNGİLİZ FİNANSAL HİZMETLER DAİRESİ: TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ

İngiltere'de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen Finansal Hizmetler İdaresi, Bitcoin'e yatırım yapanlara "Tüm paralarını kaybetmeye hazır olma" uyarısı yaptı.

BBC'de bir programda konuşan Genel Müdür Bailey, ne merkez bankalarının ne de hükümetlein bu para biriminin arkasında olduğunu, bundan dolayı Bitcoin'e yatırımın güvenli olmadığını belirtti.

Bailey, Bitcoin satın almanın kumar oynamaya benzediğini, aynı riske sahip olduğunu savundu. Bailey, "Eğer Bitcoin'e yatırım yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Bu benim en ciddi uyarımdır" dedi.