SON DAKİKA
TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI
İSTANBUL'DAKİ BOMBALI MİNİBÜSLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞMELER
Vatandaşa nefes aldıracak karar ! 2018'de zam yok
Vatandaşa nefes aldıracak karar ! 2018'de zam yok
Rıza Sarraf soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Rıza Sarraf soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Müzik dünyası yasta ! Efsane şarkıların söz yazarı vefat etti
Müzik dünyası yasta ! Efsane şarkıların söz yazarı vefat etti
Dronelarla hapishaneye silah ve cep telefonu sevkıyatı yapmışlar !
Dronelarla hapishaneye silah ve cep telefonu sevkıyatı yapmışlar !
İnternet kullanımı için kritik karar; Facebook'a bile ek ücret gelebilir
İnternet kullanımı için kritik karar; Facebook'a bile ek ücret gelebilir
Oscar'dan Ayla'ya kötü haber geldi ! İşte adaylar...
Oscar'dan Ayla'ya kötü haber geldi ! İşte adaylar...
Hükümetten bor madeni sürprizi ! 2018'de başlıyor..
Hükümetten bor madeni sürprizi ! 2018'de başlıyor..
2017'nin son aşk bombası: Murat Dalkılıç ile Hande Erçel...
2017'nin son aşk bombası: Murat Dalkılıç ile Hande Erçel...
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 15 Aralık 2017 14:23

İşte Türkiye'de Bitcoin gerçeği

Sanal para birimi Bitcoin işlemlerindeki artış oranı en çok Çin'de gerçekleşirken, Türkiye altıncı sırada yer aldı.

İşte Türkiye'de Bitcoin gerçeği
A+ A-

LocalBitcoin verilerine göre son bir yılda gelişmekte olan ülkelerin Bitcoin işlemleri, gelişmiş ülkelerden çok daha fazla gerçekleşti. 

Bitcoin işlemlerindeki artışın en fazla gerçekleştiği ilk beş ülke: Çin, Nijerya, Kolombiya, Venezuela, Peru.

Türkiye ise altıncı sırada yer alıyor. Talebin çok fazla arttığı Çin ve Rusya'da merkez bankaları Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engellemişti.

Venezuela'da hiperenflasyon yaşanırken, Brezilya ve Kolombiya'da hükümet kripto paraların riskleriyle ilgili uyarıyor. Blockchain Capital Araştırma Müdürü Spencer Bogart'a göre gelişen ekonomilerden gelen güçlü talebin nedeni yerel para birimlerindeki zayıflığın nedeni olabilir.

İNGİLİZ FİNANSAL HİZMETLER DAİRESİ: TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ

İngiltere'de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen Finansal Hizmetler İdaresi, Bitcoin'e yatırım yapanlara "Tüm paralarını kaybetmeye hazır olma" uyarısı yaptı.

BBC'de bir programda konuşan Genel Müdür Bailey, ne merkez bankalarının ne de hükümetlein bu para biriminin arkasında olduğunu, bundan dolayı Bitcoin'e yatırımın güvenli olmadığını belirtti.

Bailey, Bitcoin satın almanın kumar oynamaya benzediğini, aynı riske sahip olduğunu savundu. Bailey, "Eğer Bitcoin'e yatırım yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Bu benim en ciddi uyarımdır" dedi.

türkiye , piyasa , bitcoin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM