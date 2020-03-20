JP Morgan: ''Türkiye dahil gelişen ülkeler resesyona girebilir''

JP Morgan’ın raporunda şöyle dendi: “Salgını önlemek için alınan önlemler arttığından ve gelişmiş ülke piyasaları gerilediğinden 2020’nin ilk yarısında Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde resesyon bekliyoruz.”

Latin Amerika’da (yüzde 12) ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde (yüzde 13) 2008-09 krizinden bu yana tek çeyrekte gözlenen en büyük daralmanın yaşanacağı tahmin ediliyor.

Türkiye ve Meksika’da büyümenin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre sırasıyla yüzde 17,2 ve yüzde 15,5 düşmesi bekleniyor.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi gelişmekte olan ülkelerinde salgını durdurmak için alınan sert önlemler ve bu piyasaların avro bölgesiyle olan bağlantıları nedeniyle ekonomik faaliyetlerde yüzde 3 puanlık kalıcı kayıpların yaşanması bekleniyor.

RESESYON NEDİR? Resesyon, kelime anlamı olarak "durgunluk" olarak tanımlanmaktadır. Bir kaç aydan daha uzun süren ekonomi genelinde belirgin bir düşüşü temsil eder. Başka bir deyişle ülke ekonomisinde ki büyüme hızının, nüfus artış hızından daha düşük olması sebebiyle kişi başına düşen milli gelirin yerinde saymasıdır. Makro ekonomik tüm göstergeler; Endüstriyel üretim, istihdam, reel gelir, toptan ve perakende ticaret verileri de bu ölçümlemenin içerisindedir. Teknik göstergelerin bir resesyonu işaret etmesi için birbirini takip eden iki çeyreklik dönemde negatif bir ekonomik büyüme göstermesi, bazı ekonomistlere göre ise bir ülke tarafından ölçülen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) izlenmesi yeterlidir. Bunun için Ekonomik Araştırmalarda bulunan Derecelendirme Kuruluşlarının bu verileri teyit etmesi gerekmeyecektir. Ancak genel anlamda tüm dünya ülkelerine zor durumlarda finansman sağlayan IMF'e göre bu göstergeleri ölçümlerken minimum bir zaman aralığı yoktur.

Raporda, Latin Amerika ülkeleri araasında gayrı safi yurtiçi hasılası en keskin gerileyecek ülkeler olarak Kolombiya, Brezilya ve Meksika gösterildi.

ABD EKONOMİSİ YÜZDE 14 DARALABİLİR

Birkaç gün önce JP Morgan ABD Başekonomisti Michael Feroli, koronavirüs salgınının etkisi ile ABD ekonomisinin 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 14 daralabileceği tahmininde bulunmuştu. Bu, Lehman Brothers'ın iflasının tetiklediği global finansal krizde, 2008 dördüncü çeyrekte, görülen yüzde 8,4'lük daralmadan çok daha derin.

Feroli yaptığı açıklamada, Fed'in ekonomiyi desteklemek için "yaratıcı" yollar bulmaya devam edeceğini ve Trump yönetimi ile Konge'nin 1 trilyon dolar mali destek sağlayacağını öngördüğünü de belirtti.

JP Morgan, ABD ekonomisinin 2020 yılının tamamında yüzde 1,5 daralmasını bekliyor ve hali hazırda yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesinde olan işsizliğin yıl ortasında yüzde 6,25 seviyesine kadar yükselmesinin ardından yıl sonunda yüzde 5,25 seviyelerine gerileyeceğini tahmin ediyor.

1000 ŞUBESİNİ KAPATACAK

JP Morgan Chase, çalışanlarını korumak ve koronavirüs salgınının yayılmasını azaltmak amacıyla yaklaşık 1000 şubesini, toplam şube sayısının aşağı yukarı yüzde 20'sini geçici olarak kapatma kararı aldı.

JP Morgan, 4 bin şubesinin ise alışıla geldiği gibi açık olacaklarını fakat çalışma saatlerinin azaltılacağını da duyurdu.