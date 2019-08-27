Kabus geri döndü: Dolar 5,80'i aştı !

ABD-Çin ticaret savaşının yanı sıra son zorunlu karşılık düzenlemelerinin Türkiye’de para politikası bileşiminde gevşeme endişeleri yaratmasının baskısının gözlendiği dolar/TL 5.85 seviyesini aştı.

İngiltere’deki tatil nedeniyle dün nispeten sakin bir seyir izlenmesinin ardından Londra’nın bugün açılmasıyla güne 5.82 civarından başlayan dolar/TL 19 Haziran’dan bu yana ilk kez gün içinde 5.8585’e kadar yükseldi.

Küresel ticaret savaşı endişeleriyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde de satış eğilimi olduğunu söyleyen bir bankacı, “Londra piyasasının açılışıyla kurda da hareket oluyor. Geçen haftaya kadar TL’ye bakış açısı iyiydi ancak son zorunlu karşılık kararı TL’ye yönelik algıyı bozmuş görünüyor, diğer EM para birimlerine göre de TL’nin performansı kötü. Dün illikit piyasadaki sert yükseliş de olumsuz bir hava yarattı. Son iki hafta hem içeride hem dışarıda yaşanan gelişmelerin ardından TL daha rahat satılabilir hale geldi” dedi.

4 çeyrek altın bir asgari ücret oldu

Güne yüzde 0.26 artışla 97 bin 350 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 918 puanı ve en yüksek 97 bin 351 puanı gördükten sonra günü yüzde 1.10 düşüşle 96 bin 30 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.28 artışla 134 bin 915 puanda başladıktan sonra, en düşük 132 bin 531 puanı ve en yüksek 135 bin 380 puanı gördükten sonra gün sonunda yüzde 0.78 düşüşle 133 bin 499 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.29 düşüşle yüzde 16.78 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.53 düşüşle yüzde 16.75 düzeyinde geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8026 lira ve en yüksek 5.8588 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4456 lira ve en yüksek 6.5083 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1089 lira ve en yüksek 7.1678 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.17 lira aralığında işlem görüyor.

5.96-5.98 BANDI KRİTİK

Aynı bankacı kurun 5.85’in üzerinde kalıcı olmasının kayıpların sürmesi konusunda bir sinyal niteliğinde olacağını söyleyerek, bu seviyenin üzerinde 5.96-5.98 seviyelerine işaret etti.

TCMB’nin 425 baz puanlık sert faiz indiriminin ardından geçen hafta zorunlu karşılıklara yönelik yaptığı düzenlemeler para politikası bileşiminde gevşeme endişelerine neden oldu.

Bu çerçevede ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faiz nedeniyle TL’nin son dönemde artan cazibesi küresel resesyon endişeleri, Hong Kong’daki gelişmeler ve Arjantin baskısının yanı sıra Suriye kaynaklı jeopolitik endişelerin gölgesinde kaldı.

Analistler Türkiye ekonomisine yönelik güvensizliğin TL’yi daha kırılgan kıldığına dikkat çekiyor.

ABD ve Çin’in karşılıklı gümrük tarifelerini artırmaları sonrası yuanın spot piyasada 11 yılın, illikit işlemlerde ise tarihi dip seviyesini test etmesi sonrası Pazartesi gecesi illikit piyasada TL’de stop loss (zarar-kes) emirlerinin çalışmasıyla geçen haftayı 5.75 civarında kapatan dolar/TL 6.47’ye kadar yükselmişti. Bu yükseliş bir kaç dakikada yaşanmış ardından kur 6 seviyesinin üzerinde kalıcı olmamıştı.