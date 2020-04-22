''Kamu bankaları 300 milyon dolar sattı'' iddiası

Bloomberg, Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimi sonrasında kurdaki yükselişi frenlemek için Türk kamu bankalarının en az 300 milyon dolar sattığını öne sürdü.

Bloomberg'in 'konuya aşina' iki trader'a dayandırılan haberine göre, Türk kamu bankaları, beklenmedik bu faiz indirimi sonrası TL'deki değer kaybını önleme amacıyla en az 300 milyon dolarlık bir satış yaptı.

TCMB'nin bu ay vereceği faiz kararına ilişkin düzenlenen Bloomberg anketinde 28 ekonomistten sadece 2'sinin 100 baz puanlık faiz indirimini tahmin ettiği vurgulandı. Ekonomistlerin çoğunluğu daha az faiz indirimi ya da bu ay değişilik olmamasını öngörüyordu.



Dolar/TL faiz kararı sonrası 6.99 seviyesinde işlem görüyor.

"Merkez Bankası 7'nin altında tutmak için çılgınca savaşıyor"



Sermaye piyasası şirketi Jefferies LLC'nin global döviz şefi Brad Bechtel, "Türk merkez bankası, TL/dolar'ı 7'nin altında tutmak için çılgınca savaşıyor ve bu genellikle kaybedilen bir savaş gibi görünüyor" derken, "Savaşmaya devam ediyorlar ama pazar onlara karşı baskı yapmaya devam ediyor ve teslim olmaya zorlanmaları sadece zaman meselesi" ifadesini kullandı.

Kurda 7 seviyesi en son Ağustos 2018'de ABD ile yaşanan Rahip Andrew Brunson krizi sırasında aşılmıştı. Söz konusu dönemde ABD'den gelen yaptırım kararıyla kur 7,23'ü görmüştü.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı