Kamu bankalarının kârları eridi!

Ocak-eylül döneminde VakıfBank’ın net kârı yüzde 35.3 düşüşle 2 milyar 148 milyon TL’ye geriledi. Bankanın üçüncü çeyrek net kârı da yüzde 23.3’lük düşüşle 817 milyon TL’ye geriledi. Ziraat Bankası’nın ocak-eylül dönemi net kârı da yüzde 31.9’luk düşüşle 3 milyar 844 milyon TL’ye geriledi.

Ziraat’ın üçüncü çeyrek net kârı da yüzde 39.1 düşüşle 1 milyar 28 milyon TL’ye düştü. Halkbank’ın ocak-eylül dönemi net kârı da yüzde 46.7 düşüşle 1 milyar 196 milyon TL’ye geriledi. Halkbank’ın üçüncü çeyrek net kârı yüzde 48 artışla 596 milyon TL’ye yükseldi.

TEB Yatırım’ın Halkbank notunda “Swap maliyetleri ve alım satım kârlarıyla artan efektif vergi gideri net kârın üzerinde baskı yaratmıştır” dendi.