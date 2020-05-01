Kamu bankalarının kredisine hücum! 4,5 milyon kişi başvurdu

10 bin liraya kadar üst limiti olan ve geliri 5 bin liranın altında olanların 6 ay geri ödemesiz şekilde yararlanacağı krediye, bir ayda 4.5 milyondan fazla vatandaş başvurdu. Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamaya göre; bu kapsamda bir ayda toplam 27 milyar TL tutarında kredi tahsisi yapıldı. Böylece başvuran vatandaşların yüzde 86’sına kredi kullandırılmış oldu ve kişi başına kullandırma ortalaması ise 6 bin TL tutarında gerçekleşti. Açıklamada, başvurduğu halde şartları uygun olmayanların kredisinin olumlu sonuçlanmadığı ifade edildi.

Kimlerin başvurusu kabul edilmedi?

Hanehalkı geliri 5 bin TL üstünde olanların,

Eşlerden yalnızca birine krediye başvurma hakkı verilmesinden ötürü çift olarak başvuranlardan birisinin,

Kredi Yurtlar Kurumu’ndan halen burs alan öğrencilerin,

Ekonomik İstikrar kalkanı kapsamında yardım ve desteklerden istifade etmiş olanların başvuruları olumlu sonuçlandırılmadı.

