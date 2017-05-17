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  4. 17 Mayıs 2017 10:15

Kamu hizmet ve ürünlerine yıl sonuna kadar zam uygulanmayacak

Kamu hizmetlerine ve ürünlerine bu yıl sonuna kadar zam yapılmayacak. Vatandaş rahatlatılırken, devlet de kemer sıkacak.

Kamu hizmet ve ürünlerine yıl sonuna kadar zam uygulanmayacak
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Kamu hizmetlerine ve ürünlerine bu yıl sonuna kadar zam yapılmayacak. Vatandaş rahatlatılırken, devlet de kemer sıkacak.
 
Hükümet; sosyal güvenlik, istihdam başta olmak üzere vatandaşın beklentilerine yanıt verirken, diğer yandan devlet harcamalarını ve mali disiplini kontrol altında tutacak önemli bir adım attı. 'Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi' ile devlet harcamaları tek tuşla izlenecek. Devlet kurumlarının mali yönetimi kontrol altında tutulurken, nereye ne kadar para gittiği yıl sonu beklenmeden görülebilecek. Kırtasiye ve büro malzemesi gibi her türlü mal ve hizmet alımı, kurumların su, elektrik giderleri günlük olarak tutulacak. Ödenekleri aşan harcama yapan kurumlar anında uyarılacak.
 
VERGİLER İNECEK
 
Yıl sonuna kadar kamu hizmetlerine zam yapılmayacak. Elektrik, doğalgaz, su, yol, köprü gibi hizmetlerin ücretleri bu yıl değiştirilmeyecek ve zam yapılmayacak. Yine kamu üretimi olan ürünlere de zam yapılmayacak ve fiyatların değişmesi önlenecek. Ayrıca vergi artışı da söz konusu değil. Bazı alanlarda vergi indirimi beklentileri de var.
 
 

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zam , kamu ürünleri , kamu hizmetleri