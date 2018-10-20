Konkordatoya inceleme geliyor

Rant kapısına çevrilen konkordato furyasıyla ilgili inceleme başlatılıyor. Alacaklı şirketlerin artan şikayetleri ve konkordatolara karşı açtıkları davalarda çok sayıda sahte fatura düzenlendiği iddia ediliyor. Borçlu şirketlerin, şirketin içini boşaltmak amacıyla sahte faturalar düzenlediği, bu faturalar ile şirket kasasından ödeme yapmış gibi gösterdiği belirtiliyor.

Sabah'a konuşan alacaklı şirketlerin avukatları, ortaya çıkan fatura yolsuzluklarının konkordato furyasında yeni bir sayfa açacağını belirtiyor. Bursa'da faaliyet gösteren bir tekstil şirketinin konkordato kararının bu gerekçe ile iptal edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirten avukatlar, "Mahkemelerde ne yazık ki detaylı inceleme olmuyor" açıklamasını yaptı.

"MAHKEMELER DETAYLI İNCELEME YAPAMIYOR"

Sahte yollarla konkordato ilan eden şirketin hukuksal ve mali olarak sıkı takip edilmesi gerektiğini belirten hukukçular, alacaklılara şu tavsiyeleri yaptı: "Mahkemeler detaylı inceleme yapamıyor. Bazen iş yoğunluğundan suiistimallerin de yaşandığı konuşuluyor.

Bu nedenle konkordato ilan eden bir firmanın özellikle bu ilanı yapmadan üç ay önceki faturalarının ve şirketten çıkan paraların nereye gittiğinin incelenmesi gerekiyor. Çünkü çoğu şirket mahkemeye başvurmadan önce sahte faturalar ile şirketin içini tamamen boşaltıyor. Şirketten çıkarılan bu para bazen yurtdışına bazen de sıfırdan kurulan yeni firmalara aktarılıyor. Bizim tavsiyemiz özel bir danışmanlık firması ile anlaşıp bu trafiğin incelenmesi ve mahkemeye bu delillerin sunulması. Bu sağlanırsa konkordato iptal edilir."

BİR KONKORDATO 20 ŞİRKET BATIRIYOR

Mahkemelerden iki günde alınan konkordatoyla 12 ila 18 ay boyunca borç ve hacizlere karşı koruma sağlanıyor. Bazı uyanık firmalar, bu sürede işçisinden, borçlu olduğu firmaya kadar hiçbir yere ödeme yapmayıp, ellerindeki nakitleri dövize ya da yüksek faize yatırıyor. Bu durum piyasayı kilitlerken sisteme de zarar veriyor.

Uzmanlar, ölçeğine göre değişmekle birlikte bir konkordato ilanının en az 20 firmayı iflasa sürüklediğini belirtiyor. Hukukçulara göre, çoğu mahkeme firmaların finansal bilgilerini yeterince incelemeden karar veriyor. Yasaya göre, mahkemenin atadığı konkordato komiserinin, tüm alacaklılar ile masaya oturması gerektiğine vurgu yapan hukukçular, "Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumlar sunulan teklifi kabul ederse mahkeme konkordato kararı alır. Ancak buna dikkat edilmiyor" dedi.



