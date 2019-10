Konut hesabında değişiklik ! Yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçti

Tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut edinmesine destek olmak amacıyla açılacak konut hesapları ve bu hesaplara yapılacak devlet yardımını düzenleyen Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik'te önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre Konut Hesabı, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden yürütülen bir proje iken artık bu sistemin işleyişi, denetimi ve uygulamasında aktif rol oynayacak ve bütçeyi yönetecek bakanlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlendi.

Yine aynı yönetmelikte değiştirilen bir madde ile bankalarda özel cari hesap şeklinde de konut hesabı açılabilmesine imkan tanındı.

KONUT HESABINA ÇEKİM HAKKI GELDİ

Konut hesabından çekim hakkı da getirilirken çekim hakkı, "Katılımcı tarafından dönem içerisinde en fazla iki defa kullanılabilen ve hesabın açılış tarihi ile çekim tarihine kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının dışında kalan tutarın çekilebilmesi" olarak tanımlandı. Buna göre katılım hesabı açanlar, bu tarihten sonra yılda iki defa, hesaba yatırılması şart olan minimum tutarın üzerindeki parayı çekme imkanına sahip olacak. Fakat çekim hakkı kullanıldıktan sonra hesapta bulunan para miktarı, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamayacak.

BİR KİŞİYE BİRDEN FAZLA KONUT HESABI AÇMA HAKKI

Yine yönetmelikte yapılan önemli bir değişiklikle bir kişiye birden fazla konut hesabı açma hakkı da tanındı. Fakat bu hesaplardan sadece 1 tanesi aktif olarak kullanılabilecek. Aynı kişi tarafından açılmış diğer konut hesapları ise ancak pasif olarak durabilecek.

FAİZ DE HER YIL YENİDEN BELİRLENECEK

Katılımcı tarafından ödenecek tutarın her yıl yeniden belirlendiği ödeme planının yanında artık bu hesaba işleyecek faizin de her yıl yeniden belirlenmesi sağlandı.

ASGARİ ÖDEME TUTARINA YENİDEN DEĞERLEME AYARI GELİYOR

Ayrıca konut hesabına yapılması gereken asgari ödeme tutarının da her yıl yeniden değerleme oranında yeniden belirlenmesi gerekecek ve ödeme planı da bu yeni asgari ödeme tutarı üzerinden yapılacak.

Ayrıca konut hesabında biriken paranın konut alımında ne şekilde kullanılabileceği de eklenen yeni bir maddeyle belirlendi. Buna göre konut alımı hesabın bulunduğu bankaya belgelendiği anda, konut hesabından biriken para konutu satan kişiye aktarılabilecek.

DEVLET KATKISININ AKTARILMA SÜRESİ 10 GÜNDEN 30 GÜNE ÇIKTI

Konut hesabına yapılacak devlet katkısının, kişinin konut hesabına aktarılması süresi ise uzatıldı. Eskiden 10 gün içerisinde hesaba geçen para için artık bu süre 30 gün olacak.

YENİDEN DEĞERLEME YAPILMAYAN HESAPLARA 3 AY MÜHLET

Yeniden değerlemede ise geriye dönük düzenleme yapılıyor. Buna göre daha önce yeniden değerleme belirlenmediği için hesapta bulunması gereken minimum bakiyenin altında para bulunan hesaplar için bankalara, 3 ay içerisinde hesap sahiplerini uyarıp eksik bakiyeyi tamamlatması zorunluluğu getirildi. Ayrıca bu şekilde hala tamamlanmayan hesapları ise bankalar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek.