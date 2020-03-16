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  4. 16 Mart 2020 18:38

Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar durdurulamıyor

FED'den gelen faiz sıfırlama kararı sonrasında gözler piyasalara çevrildi. Koronavirüs salgınının da etkisiyle dolar kuru 6.40 seviyesini aşarken, euro/TL ise 7.12 seviyesinde işlem görüyor.

Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar durdurulamıyor
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Dünyayı saran corona virüsün etkilerine ilişkin belirsizlik nedeniyle döviz piyasalarında sert hareketler görülüyor. 

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL gün içinde 6,40'ın üzerini gördü. Kur 6,41 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 7,12 seviyesinde işlem görüyor. 

Küresel piyasalarda devam eden corono virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi ikinci kez sürpriz faiz indirdi. Fed, politika faizini yüzde 1,00-1,25 aralığından yüzde 0-0,25 aralığına çekerken, aynı zamanda 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını duyurdu. 

Dün gece yapılan açıklama ile de birçok gelişmiş ülke merkez bankası, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

Euro/dolar paritesi 1,12 seviyesinde hareket ediyor. 

Analistler, bugün yut içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, küresel ölçükte corona virüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,35'in direnç, 6,25'in destek konumunda takip edileceğini kaydetti.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ 

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, corona virüs salgınının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede topluma zarar verdiği, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi.

MERKEZ BANKALARINDAN SWAP HAMLESİ 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

Merkez bankalarının bu swap hamlesinin, son haftalarda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını endişeleriyle yükselen ABD dolarına erişmek için bankalar ve şirketler tarafından yapılan masrafları düşürmesi bekleniyor.

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