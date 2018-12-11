Telefonla duşa giren genç kızın feci ölümü
Telefonla duşa giren genç kızın feci ölümü
KOSGEB'ten 50 bin TL'lik geri ödemesiz destek
KOSGEB'ten 50 bin TL'lik geri ödemesiz destek
Canlı yayında hamile eşe dayak ! Çığlıkları tüyleri diken diken etti
Canlı yayında hamile eşe dayak ! Çığlıkları tüyleri diken diken etti
Boğaziçili yarışmacının joker kullandığı soru şaşırttı
Boğaziçili yarışmacının joker kullandığı soru şaşırttı
Savunma Bakanlığı duyurdu ! Başvurular başladı
Savunma Bakanlığı duyurdu ! Başvurular başladı
Çeşme suyundan burnuna giren bakteri beynini yedi !
Çeşme suyundan burnuna giren bakteri beynini yedi !
Donmaya hazır mısınız ? Hava 6 derece daha soğuyacak
Donmaya hazır mısınız ? Hava 6 derece daha soğuyacak
Google'dan dikkat çeken karar ! Güvenlik açığı var dedi; o servis kapanıyor
Google'dan dikkat çeken karar ! Güvenlik açığı var dedi; o servis kapanıyor
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 11 Aralık 2018 12:11

KOSGEB'ten 50 bin TL'lik geri ödemesiz destek

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimciliği geliştirme destek programı kapsamında faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 50 bin TL'ye kadar geri ödemesiz girişimcilere destek sağlanacağını açıkladı.

KOSGEB'ten 50 bin TL'lik geri ödemesiz destek
A+ A-

Girişimcilerimizin 50 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 100 bin TL'ye kadar geri ödemeli destek alabileceklerini dile getiren KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimcinin Türk Ticaret Kanununda tanımlı, gerçek kişi statüsünde kurduğu işletmeye 5 bin TL, sermaye şirketi statüsünde kurduğu işletmeye 10 bin TL geri ödemesiz kuruluş desteği verileceğini söyledi.

Erkılıç, “İşletmenin destekten yararlanmaya başladığı tarihten itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirdiği istihdama oranla 40 bin TL'ye kadar geri ödemesiz ‘Performans Desteği’ ödemesi yapılabilecek. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ise her performans döneminde 5 bin TL'ye kadar ilave destek sağlanacağı, KOSGEB tarafından belirlenen ‘İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu’nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmelere geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanacaktır. İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200 bin TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300 bin TL olacaktır” dedi. KAYNAK:İHA


 

kosgeb , hibe , destek , geri ödemesiz , hibe desteği
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM