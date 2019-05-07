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  4. 07 Mayıs 2019 15:29

Kötü haberler peş peşe geldi: ''Seçim kararı ekonomiyi vuracak''

Fitch Türkiye analisti, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin "iki ay daha ekstra belirsizlik" anlamına geldiği değerlendirmesini yaptı.

Kötü haberler peş peşe geldi: ''Seçim kararı ekonomiyi vuracak''
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye analisti Edward Parker, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ekonomiyi yeniden dengeleme ve istikrara kavuşturma planında yaklaşık iki ay daha belirsizlik anlamına geldiğini belirtti.

Parker Reuters'a yaptığı açıklamada "Seçimlerin yenilenecek olmasıyla yaklaşık iki ay daha ekstra belirsizlik olacak" dedi.

Fitch geçen hafta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin BB olan kredi notunu teyit ederken, negatif olan not görünümü değiştirmemişti.

Ancak Parker, "Türkiye ekonomisi ve para birimindeki oynaklık dikkate alındığında mevcut zayıflıkların artması" durumunda kredi notunun düşürülebileceğini söyledi.

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