Kredi kartları harcamalarında koronavirü artışı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ‘COVID-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi’ üzerine yaptığı araştırmanın 6’ncısını yayımladı. Buna göre; 1 Mayıs haftasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 15.3 milyar TL tutarında harcama yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı yüzde 18 (2.3 milyar TL) arttı. İşlem adedi ise yüzde 2 artarak 80 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart - 3 Mayıs 2019) göre kıyaslandığında 13 Mart - 1 Mayıs 2020’de yapılan harcamaların tutarı yüzde 10, işlem adedi ise yüzde 18 azaldı.

*Mayısın ilk haftasında banka/kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 27’sini 4.1 milyar TL’sini market ve alışveriş merkezleri, yüzde 10’unu; 1.6 milyar TL’sini kamu/vergi ödemeleri, yüzde 8’ini 1.3 milyar TL’sini elektrik-elektronik eşya, bilgisayar ve yine yüzde 8’ini 1.2 milyar TL’sini çeşitli gıda harcamaları oluşturdu.



Her 3 alışverişin 1’i internetten yapıldı



Alışveriş yöntemi bakımından incelendiğinde 1 Mayıs haftasında yapılan toplam harcamaların 4.9 milyar TL’si yani yüzde 32’si internet üzerinden, 932 milyon TL’si yani yüzde 6’sı ise telefonla yapıldı. Böylece 13 Mart haftasında her 5 liralık harcamanın 1’i internet üzerinden yapılırken, 1 Mayıs haftası itibariyle her 3 liralık harcamanın 1’i internet üzerinden yapılmış oldu.



1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla market ve alışveriş merkezleri harcamaları yüzde 4, çeşitli gıda harcamaları yüzde 4 azalırken, elektrik-elektronik eşya, bilgisayar harcamaları yüzde 13, internet üzerinden yapılan alışverişler yüzde 43 arttı.



Bir önceki haftaya kıyasla 1 Mayıs haftasında sadece market ve alışveriş merkezleri, çeşitli gıda, kumarhane /içkili yerler ve havayolları harcamalarında düşüş görüldü. En fazla artış ise kamu/vergi ödemeleri, araç kiralama-satış/servis/yedek parça, sigorta, kulüp/dernek/sosyal hizmetler harcamalarında görüldü.