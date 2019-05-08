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  4. 08 Mayıs 2019 09:18

Kripto para şirketinden 40 milyon dolarlık vurgun

Küresel kripto para platformu Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, hackerların 40 milyon dolar değerinde bitcoin çaldıklarını duyurdu. Açıklamada, tüm hesaplardan kripto para çekiminin durdurulduğu belirtildi.

Kripto para şirketinden 40 milyon dolarlık vurgun
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Binance'den yapılan açıklamaya göre, bu hırsızlık sırasında hackerlar, dünyanın en büyük kriptopara borsalarından biri olan Binance'den bazı giriş kodlarını da ele geçirdiler. Açıklamada, çalınan bitcoinlerin, Binance'deki hesaplarda tutulan bitcoin miktarının yüzde 2'sine karşılık geldiği belirtildi.
Çalınan bitcoilerin tek bir kriptopara cüzdanına aktarıldığının belirlendiği de belirtilen Binance açıklamasında, yaşanan hırsızlık sonrası tüm hesaplardan kriptopara çekiminin durdurulduğu da duyuruldu.
 

DHA

kripto para , binance , bitcoin
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