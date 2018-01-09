SON DAKİKA
MHP LİDERİ BAHÇELİ: ''BU ALÇAKLIK VE AHLAKSIZLIKTIR'' - CANLI
Zaten bir bu eksikti ! Türkiye için korkutan virüs uyarısı
Zaten bir bu eksikti ! Türkiye için korkutan virüs uyarısı
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor - CANLI
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor - CANLI
PKK'nın dağ kadrosundaki terörist, askerlik yaparken yakalandı
PKK'nın dağ kadrosundaki terörist, askerlik yaparken yakalandı
Devletten kronik hastalara müjde !
Devletten kronik hastalara müjde !
İstanbul trafiği için flaş açıklama: Çileye 9 ay daha devam !
İstanbul trafiği için flaş açıklama: Çileye 9 ay daha devam !
İstanbul'da büyük operasyon: 107 kişi gözaltında
İstanbul'da büyük operasyon: 107 kişi gözaltında
Beklenen kış sonunda geldi ! Bugün soğuk, yarın yağmur ardından da...
Beklenen kış sonunda geldi ! Bugün soğuk, yarın yağmur ardından da...
Yeni düzenlemeye isyan: Engelli ve çocuk indirimleri eridi !
Yeni düzenlemeye isyan: Engelli ve çocuk indirimleri eridi !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 09 Ocak 2018 10:22

Kripto paralar düşüşe geçti

Kripto paralar Bitcoin ve Ripple öncülüğünde düşüşe geçti. Her iki kripto para birimi sırasıyla yüzde 7.6 ve yüzde 10 değer kaybetti.

Kripto paralar düşüşe geçti
A+ A-

Dijital para birimlerinin büyük bölümü haftaya düşüş eğilimi ile başladı. Bu düşüşte başı ise geçtiğimiz yılın en gözde dijital paraları Ripple ve Bitcoin çekti.

Ripple yüzde 10 değer kaybı ile 2.46 dolara inerken, Bitcoin de 15 bin 300 dolar seviyesine geriledi. Litecoin'deki düşüş ise yüzde 6.4 olarak kaydedildi.

Bitcoin dünyadaki en büyük dijital para ünvanını korurken, Ripple 100 milyar dolara yakın piyasa değeri ile üçüncü sırada bulunuyor. Ripple ve Ethereum arasında ikincilik ve üçüncülük sürekli el değiştiriyor.

Ripple fiyatı geçtiğimiz yıl yüzde 35 bin artış göstermişti. Bitcoin ise yüzde 1500 değer kazanmıştı.

Eğer Ripple fiyatı 6.57 dolara yükselirse, şu anda 250 milyar dolar piyasa değeri olan Bitcoin'i geçip birinci sıraya oturacak.

dijital para , ripple , bitcoin , kripto para
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM