Kritik açıklama sonrası Dolar/TL 6 TL'ye dayandı !

TCMB politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 24’te sabit tutarken, gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik söylemi kaldırmak başta olmak üzere PPK metninde yaptığı değişikliklerle sıkı politika söylemini yumuşattı.

Merkez Bankası'nın söylem değişikliğiyle geçen hafta 5.98'e kadar yükselen dolar dün günü 5.94 civarında tamamladı. Kur yeni sabaha ise artışla 5.96 civarında başladı.

Merkez Bankası'nın para politikası metninden 'ilave sıkılaştırma' ibaresini metinden çıkarması faiz indirimi beklentilerini gündeme getirmişti. Açıklama sonrası kur 6 sınırına dayanmıştı.

Yurt içinde gözler bugünkü enflasyon raporunda. Bu yılın ilk enflasyon raporunda sene sonu TÜFE tahmini %15.2'den %14.6'ya, 2020 TÜFE tahmini de % 9.3'ten %8.2'ye gerilemişti.

Merkez enflasyon tahminini açıkladı, dolar uçuşa geçti !

Bugünkü enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervlerindeki gelişmelere dair de açıklama yapması bekleniyor.

Bankacılar metin değişikliklerini para politikasında “ek sıkılaştırma ihtimalinin azaldığı” ve “faiz indirim ihtimalinin arttığı” şeklinde yorumladılar ancak kesin fikir sahibi olmak için TCMB’nin yarınki enflasyon raporu toplantısında yapacağı açıklamaları duymak istiyorlar.

Öte yandan TCMB’nin yarın bir süredir piyasalarda endişelere neden olan döviz rezervleri konusunda da açıklama yapması bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya bugün “Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyecek.