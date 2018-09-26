Kritik FED kararı öncesi dolar ve euroda son durum

Dolar/TL'de hafta başından beri görülen sakin seyir sürüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 6,13 civarında hareket ediyor. Gelişmekte olan para piyasalarına yönelik girişlerle kur hafta başındaki 6,30 seviyelerinden geriledi.

Euro/TL de 7,20'nin üzerinde hareket ediyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, akşam saat 21.00'da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Dolar/TL'de teknik açıdan 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,2250'nin ise direnç olarak izleneceğini söyledi.