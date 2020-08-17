SON DAKİKA
14 İLDE 65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI GERİ DELDİ! İŞTE O İLLERİN TAM LİSTESİ!
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 17 Ağustos 2020 13:30

Kurban Bayramı kredi kartı bayramı oldu!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kurban Bayramı’nda 10 milyar liralık kartlı ödeme yapıldığını, geçen seneye göre yüzde 36 artış kaydedildiğini bildirdi.

Kurban Bayramı kredi kartı bayramı oldu!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AA’da yer alan habere göre, temmuz itibariyle yaklaşık 175 milyon banka kartı, 72 milyondan fazla da kredi kartı bulunuyor.

Temmuzda her iki karttan da toplamda 112.1 milyar liralık ödeme yapıldı. Temmuz 2019’a göre yüzde 27’lik artış kaydedildi. Temmuzdaki 112.1 milyar liralık ödemenin 92.6’sı kredi kartı, 19.5’i banka kartlarından yapıldı.

Bayramda karta hücum

Kurban Bayramı’na denk gelen 30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde 10.5 milyar liralık kartla ödeme yapıldı. Temmuz 2019’a göre yüzde 36 artış görüldü.

Arife gününde 27.2 milyon adet ödeme işlemi yapılarak rekor kırıldı. Geçen sene, Ramazan Bayramı öncesi bu sayı 26.6 milyon adetti.

Arife gününde yaklaşık 4.3 milyar liralık kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı’nda toplam beş gün süresince yapılan kartlı ödemelerin yaklaşık beşte ikisini oluşturdu.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Kurban Bayramı , Bankalararası Kart Merkezi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM