Kuyumculardan ''destek'' indirimi

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Dış kaynaklı saldırılarla köpürtülerek artan döviz fiyatlarıyla yeniden adeta hortlatılan enflasyon canavarıyla yapılacak mücadeleye işçilik maliyetlerimizde en az yüzde 10 indirim yaparak ülkemizde sayıları 40 bini bulan büyük kuyumcu ailesi olarak biz de destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kuyumcular Odası'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Atayık, oda olarak bu kampanyayla ilgili tüm meslektaşlarına gerekli duyuru ve bilgilendirmeleri yaptıklarını aktardı.



Atayık, vatandaşların, Enflasyonla Topyekun Mücadele afişi ve logosunun olduğu tüm kuyumcu mağazalarından program süresi boyunca indirimli olarak alışveriş yapabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü, milli ekonomimize yönelen toplu ve çok yönlü saldırılara karşı ancak kenetlenerek ve tek yumruk halinde mücadele vererek galip gelebiliriz. Sadece devletimizin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının değil, tüm sektörlerin, firmalarımızın, STK'ların ve ekonomimizin en önemli unsuru olan tüketiciler, şayet yeni bir kurtuluş savaşı ruhuyla bu konuyu sahiplenebilirse sonuç alabiliriz. Halkımızın hem iyi günlerinde (düğün, nişan, Anneler Günü, Sevgililer Günü vs) hem de kötü günleri, sıkıntılı süreçlerinde dostu (yastık altı tasarruflar) ve sırdaşı olan kuyumculuk sektörü olarak elimizi taşın altına koyuyoruz."



Atayık, "Devletimizin başlattığı bu kampanyada çarkların yeniden sağlıklı dönmesi için gerekli olan mücadeleye ve fedakarlığa biz de varız diyoruz. Herkes bilmeli ki ülkemiz çok güçlüdür, Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde yokluk yıllarında bu ülkeyi 7 düvelle çarpışarak geçit vermeyen milletimiz, elbetteki bize açılan bu ekonomik savaşa da gerekli olan cevabı verecek ve bu mücadeleden alnımız ak olarak çıkacağız." yorumunu yaptı.