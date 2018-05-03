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  4. 03 Mayıs 2018 22:00

Maliye Bakanı'ndan ikramiye açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "emeklilere ikramiye" düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı'ndan ikramiye açıklaması
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Maliye Bakanı Naci Ağbal "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz. Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptık" dedi.

"Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

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