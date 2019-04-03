Mart ayı enflasyonu açıklandı; enflasyon beklentileri aştı !

Mart ayı enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,70 artış gerçekleşti.

Martın zam şampiyonu yüzde 43,81 ile çarliston biber oldu.

BEKLENTİLER DE DÜŞÜŞ YÖNÜNDEYDİ

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,79 artmasını beklerken, bir önceki ay yüzde 19,67 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,43'e düşmesi öngörülüyordu.

TÜİK verilerine göre aylık en yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,29 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,94, ev eşyası yüzde 26,98, eğlence ve kültür yüzde 20,08 ve sağlık yüzde 19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,28 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,15 artış gerçekleşti.

Mart 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU ÇARLİSTON BİBER

Mart ayının zam şampiyonu yüzde 43,81 ile çarliston biber olurken, onu yüzde 36,04 ile sivri biber, yüzde 19,94 ile patlıcan, yüzde 19,19 ile karnabalar izledi.

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Enflasyondaki düşüş devam ediyor. Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 0,16 yıllık ise yüzde 19,67 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,48 ile sağlık grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu.