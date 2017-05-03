Meclis kamu alacakları için harekete geçti

31 Mart 2017'ye kadar olan kesinleşmiş borçlar için hazırlanan yapılandırma tasarısının Meclis maratonu dün başladı. Düzenlemenin bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla da başvuru süresi başlayacak. 30 Haziran'a kadar başvurularını yapanlar, kolayca borçlarından kurtulacak.

9 MİLYON KİŞİYE MÜJDE

Yaklaşık 9 milyon kişinin 73 milyar liralık borcunu kapsayan düzenleme, 19 Ağustos 2016'da yürürlüğe giren yapılandırma kanunu kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak, bu idarelerin 31 Mart 2017'ye kadar olan kesinleşmiş alacaklarını yapılandırıyor. Daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor.

NASIL HESAPLANACAK?

Düzenlemeye göre, yapılandırmada ana paranın tahsilinden vazgeçilmeyecek. Ancak gecikme faizi ve cezası silinip, bunun yerine enflasyona (Yİ-ÜFE) göre güncelleme yapılacak. Böylece borç düşecek. Peşin ödemeyi tercih edenlere ekstra indirim olacak. Bu kişiler, hesaplanan enflasyon tutarının da yarısını ödeyecek. Taksitli ödemelerde ise ana para+enflasyona göre yeniden hesaplanan borca, seçilen taksit sayısına (6, 9, 12, 18) göre belirlenen katsayılar ilave edilecek. Taksitler 2 ayda bir ödenecek. Yapılandırmada ilk taksit ve peşin ödeme için son tarih; SGK'da 31 Ağustos, diğer kurumlarda 31 Temmuz.