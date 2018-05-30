Mehmet Şimşek: Yatırımcı ilgisi büyük

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Londra'da yatırımcılarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, temaslarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Şimşek, "Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük" dedi.

"EKONOMİDE DENGELENME SÜRECİ BAŞLADI"

Şimşek verdikleri mesajları şöyle sıraladı: "Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız."