  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 30 Mayıs 2018 11:13

Mehmet Şimşek: Yatırımcı ilgisi büyük

Londra'da yatırımcılarla temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Şimşek, görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Mehmet Şimşek: Yatırımcı ilgisi büyük
A+ A-

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Londra'da yatırımcılarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, temaslarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Şimşek, "Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük" dedi.

"EKONOMİDE DENGELENME SÜRECİ BAŞLADI"

Şimşek verdikleri mesajları şöyle sıraladı: "Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız."

mehmet şimşek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM