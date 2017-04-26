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  1. 26 Nisan 2017 14:06

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı !

Merkez Bankası, piyasaların kilitlendiği faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı !
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) kritik faiz kararını açıkladı. PPK, GLP borç verme faizini yüzde 11.75'ten 12.25'e çekti. PPK, politika faizini ise yüzde 8'de sabit tuttu. Faiz kararı öncesi 3.59'ün üstünde olan dolar fiyatları 3.57'nin altına gerildi.

BEKLENTİLER "SABİT TUTACAK" YÖNÜNDEYDİ

Beklentiler ise, PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantlarında faizleri sabit tutması beklenirken; geç likidite penceresinde azınlık olarak faiz artış beklentileri yer alıyordu.

MARTTA POLİTİKA FAİZİNE DOKUNMADI

Merkez Bankası Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz koridorunun alt bandı, politika faizi ve üst bandını sabit tutarken, geç likidite penceresini 75 baz puan artırarak yüzde 11.75 olarak belirlemişti.

 

faiz , piyasa , merkez bankası