Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 8,25'te tutan TCMB, bu ay da faiz kararını değiştirmeyerek 8,25'te tuttu.

Analistler, geçen ay politika faizini yüzde 8,25'te sabit tutan TCMB'nin, bugün yapılacak toplantıda da politika faizini sabit tutacağını ancak reel ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesinin olası olduğunu belirtmişti.

Beklentiler yönünde bir karar alan Merkez Bankası, 25 Haziran'da olduğu gibi 25 Temmuz'da da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8.25'te sabit bıraktı.

Büyüme beklentisi arttı

TCMB'nin gerçekleştirdiği Beklenti Anketi'ne göre Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1,3 küçülmesi beklenirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,6'dan yüzde 4,7'ye yükselmişti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise haziranda aylık bazda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 12,62 olmuştu.

TCMB, Aralık 2019'da yayımladığı "2020 Yılı Para ve Kur Politikası" metninde, enflasyonun öncelikle tek hanelere indirilmesinin, daha sonra ise kademeli olarak yüzde 5'te istikrar kazanmasının hedeflendiğini belirtmişti.

