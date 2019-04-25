Merkez Bankası faiz kararını verdi, dolar uçtu: Dolar/TL 5,95 !

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu.

Merkez Bankası yılın üçüncü Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Banka beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te tuttu. Merkez Bankası, 14 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmedi.

Dolar dün 5,89'lara kadar çıksa da günü 5,87 TL seviyelerinde noktalamıştı. Dolar/TL, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 5,92'nin üzerinde alıcı buluyor. Euro/TL de 6,59 civarında seyrediyor.

TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 10’u bulmuş durumda.

Dolardaki yükselişe paralel artış gösteren altın fiyatları, 244,4 lira seviyesine çıktı. Dün kapanışta çeyrek altın 393 lira, Cumhuriyet altını 1.606 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,92 yükselişle 240,7 liradan işlem gördü. Analistler, dolar varlıklarında yaşanan toparlanmanın ons altın fiyatını baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

İşte 25 Nisan güncel altın fiyatları:

Gram altın: 244,4 lira

Çeyrek Altın: 403 lira

Cumhuriyet altını: 1.644 lira

Fitch Solutions tarafından önceki gün yapılan değerlendirmede de yabancı yatırımcılardan para girişini özendirmeye gerek duyduğu ve lokal tasarruf sahipleri için TL’nin çekiciliğini artırmaya gerek duyduğu göz önüne alındığında TCMB’nin önümüzdeki aylarda politika faizini gevşetecek alanının pek olmadığı belirtildi. Dolar/TL saat 14:12 itibari ile 5.9365/5.9392 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.



