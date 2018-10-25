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  4. 25 Ekim 2018 14:02

Merkez Bankası faiz kararını verdi; işte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararını verdi; işte doların ilk tepkisi
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te sabit tutma kararı aldı.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 5,70'in üzerinde işlem görüyor. Euro/TL de 6,50'nin üzerinde alıcı buluyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül'deki toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17,75’ten yüzde 24’e çıkarmıştı. Merkez Bankası'nın sert faiz artışı sonrası kurdaki dalgalanma frenlemişti. 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te sabit tutma kararı aldı.Merkez Bankası’nın PPK toplantısının kararının duyurulduğu açıklamada şöyle denildi:

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir.

Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir.

İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

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