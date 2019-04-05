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  4. 05 Nisan 2019 17:49

Merkez Bankası kredi kartı faizlerini yeniden belirledi

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranında akdi faiz oranı yüzde 2.5 aylık gecikmez faiz oranı yüzde 2.65 oldu.

Merkez Bankası kredi kartı faizlerini yeniden belirledi
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Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi. Azami aylık akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık gecikme faiz oranı yüzde 2,65 oldu. Yeni oranlar 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 2,65 olacağı belirtildi. 

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 2,22 olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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